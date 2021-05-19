الخزانة الأمريكية تعاقب شركات في تركيا موّلت داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

سلط مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 3 أفراد وكيان واحد لعلاقتهم بتنظيم داعش الإرهابي الناشط في العراق، وسوريا، وليبيا.



ووفقا موقع المرصد الليبي، أن المعاقبين متهمين بتسهيل وصول داعش إلى شبكة مانحين دوليين والنظام المالي في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مدير المكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي وفق "المرصد" :"ملتزمون بمنع عودة ظهور داعش الأرهابي ومواجهة شبكات تمويل الإرهاب التابعة للتنظيم أين ما تعمل فهذه التصنيفات تسلط الضوء على الأهمية المستمرة لجميع الولايات القضائية في تعزيز جهودها لمكافحة تمويل الإرهابيين".

ووفقاً للقرار، استخدم المستهدفون بالعقوبات تركيا لتحويل الأموال إلى سوريا والعراق أو العكس ما مكن تنظيم داعش الإرهابي من استغلال الأنظمة المالية الرسمية للتعامل بأموال ابتزاز الشركات المحلية والخطف من أجل الفدية والنهب، عبر علاء خنفورة، وإدريس الفاي وشقيقه إبراهيم الفاي، وشركة "الفاي".

وأشار القرار إلى أن شركة لخدمات الأموال يملكها خنفورة، في تركيا حولت أموالاً إلى داعش في سوريا بين 2019 و2020