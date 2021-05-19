شكرا لقرائتكم خبر عن 14 إصابة جديدة بكورونا لوافدين في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، إن الصين سجلت 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، مقارنة مع 22 حالة في اليوم السابق، موضحة أن جميع الحالات الجديدة واردة من الخارج.

وذكرت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، بلغ 13 انخفاضا من 20 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19، في بر الصين الرئيسي 90908، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.