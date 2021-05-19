محاكمة المتهمين بارتكاب أعمال البلطجة وترويع المواطنين ببولاق الدكرور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 9 متهمين بارتكاب أعمال بلطجة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بمنطقة ناهيا التابعة لحي بولاق الدكرور بالجيزة.

تضمنت قائمة أسماء المتهمين على كل من (عادل.ا.د – 28 سنة – صاحب مكتب مقاولات، علاء.ا.د "هارب"، رامي.ا.ع – 24 سنة - موظف، حسن.ا.ع – 29 سنة – عاطل، محمد.م.ع – 48 سنة – فني صيانة، سيد.م.ع – 41 سنة – مشرف بشركة، عماد.م.ع – 26 سنة – عامل، إبراهيم.ن.ع – 40 سنة – عامل، عبد الدايم.ن.ع – 23 سنة – سائق).

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة 9 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم في قضية ارتكاب أعمال بلطجة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بمنطقة ناهيا التابعة لحي بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقت مباحث قسم بولاق الدكرور بلاغا يفيد بوجود مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين بسبب خلافات سابقة فيما بينهم فقاموا بأحداث حالة من الفوضى بمكان الواقعة وباستخدام الأسلحة النارية وإلقاء الزجاج والحجارة بالمكان مما أحدث حالة من الرعب والذعر لدى المواطنين.