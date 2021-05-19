3 شهداء في تجدد غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 04:09 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 19 - مايو - 2021 5:02 صباحًا

لليوم العاشر على التوالي، تواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، حيث نفذت طائرات الاحتلال أكثر من 50 غارة على جنوب قطاع غزة في الساعات الأخيرة، وتسببت إحداها في سقوط شهيدة و5 جرحى في خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن شهيدين سقطا وجُرح آخران في غارة إسرائيلية على شقة سكنية وسط مدينة غزة، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

كما استهدفت غارات إسرائيلية غربي النصيرات (وسط قطاع غزة)، وخلفت عددا من المصابين، كما تجدد القصف الإسرائيلي على منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائلي، على المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في حي الزيتون شرقي القطاع.

من ناحية ثانية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1400 خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة.