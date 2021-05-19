شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دول تدعو لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الرئاسة الفرنسية أن فرنسا بالتنسيق مع مصر والأردن، قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وغزة.

وأوضح الإليزيه أنه خلال اجتماع بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اتفقت الدول الثلاث على عدة عناصر بسيطة وهي وجوب وقف إطلاق الصواريخ، ووقف إطلاق النار، على أن يتولى الملف مجلس الأمن الدولي.