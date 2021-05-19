اليمن يعلن ضبط خلية حوثية في مأرب.. متخصصة بزرع الألغام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الأمن اليمني، الثلاثاء، ضبط خلية إرهابية لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا متخصصة بزرع العبوات الناسفة في محافظة مأرب شرقي البلاد.

ونقل التلفزيون اليمني عن مصدر أمني مسؤول في شرطة مأرب قوله، إن الأجهزة ألقت القبض على خلايا إرهابية أحدها ضُبط عناصرها وهم يحاولون زرع عبوات في الشريان الدولي المار عبر مدينة مأرب.



وتملك مأرب موقع استراتيجي هام (وسط) على خط حيوي يربط محافظات الداخل اليمني بالسعودية، وهي محافظة غنية بالنفط والغاز والذي يعد أول هدف لهجوم بري للحوثيين يتواصل منذ أكثر من عام.

وبجانب هجومهم، يجند ويزرع الحوثيون خلايا نائمة وأخرى ناعمة من النساء والأطفال ضمن تكتيكات إرهابية تسعى لضرب العمق الأمني داخل مأرب والإطاحة بزعماء القبائل وقادة الجيش اليمني.

وبحسب المصدر الأمني فأن عددا من أعضاء هذه الخلايا هم متخصصون في زرع عبوات شديدة الانفجار، وفق ما ذكره التلفزيون اليمني.

وأشار إلى أن أحد الخلايا كانت تخطط عناصرها الإجرامية لاستهداف بالعبوات طواقم طبية ومسافرون وناقلات تجارية في خط (مأرب - صافر - العبر).

وتمت عملية ضبط أعضاء الخلية الإرهابية التي جندتها مليشيا الحوثي لاستهداف الأمن والاستقرار في المحافظة عقب تعاون رئيس ودور محوري لقبائل مأرب وللسكان المحلين، طبقا للمصدر.

ومن المقرر أن يبث الإعلام الأمني في وزارة الداخلية اليمنية اعترافات لزعيم أحد هذه الخلايا الإرهابية الحوثية في الأيام المقبلة، وفقا لذات المصدر.

ونوه إلى كفاءة عمل الأجهزة الأمنية في مأرب في حماية المدنيين والنازحين وتأمين أرواح المسافرين عبر مأرب وذلك من النشاط الإجرامي لخلايا المليشيات الانقلابية المدعومة من نظام طهران.

وتعهد أمن مأرب بتعقب العصابات الإجرامية الحوثية لإفشال مخططاتها في استهداف السكنية العامة والإنسان، مشيدا بلجانه الأمنية وبتعاون المواطنين ورجال القبائل الذين يمثلون رجل الأمن الأول للمحافظة.

في وقت سابق الاثنين، قال وزير داخلية اليمن اللواء الركن إبراهيم حيدان إن أجهزة المجلس الانتقالي ضبط خلايا حوثية نائمة في العاصمة المؤقتة عدن سعت لإفشال اتفاق الرياض، مشيرا إلى المليشيات الخلايا بمختلف مناطق الحكومة المعترف بها لعرقلة أداءها.

ومنذ العام الماضي، تمت الإطاحة في مأرب وعدن والساحل الغربي لليمن في عديد الخلايا الإرهابية ذات المهام المتعددة للحوثي، أقرت بعضها بالتواصل مع ضباط إيرانيين بصنعاء، حسب اعتراف اعضاءها للإعلام الأمني.

قلق أممي.. تصعيد خطير

في سياق آخر، أعربت الأمم المتحدة بالغ قلقها إزاء "تصعيد المليشيات الحوثية الخطير في مأرب"، وذلك بحسب وكالة "سبأ" اليمنية.

وأكدت الأمم المتحدة على لسان وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو أن "التصعيد لن يؤدي إلا إلى إطالة معاناة اليمنيين" وذلك خلال لقاءها عبر تقنية "الكونفرانس"، مع مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي.

وأشادت المسؤولة الأممية بجهود الحكومة اليمنية وتعاونها وتعاطيها الإيجابي مع جهود المبعوث الدولي لليمن ومع كل مبادرات السلام، مشيرة إلى التزام أممي تام بتحقيق تسوية سياسية تفاوضية لإنهاء الصراع في اليمن وعن إيلاء الأمين العام شخصيّاً أهمية خاص لأزمة البلد.

من جانبه، أكد السعدي ثبات موقف حكومته الداعم للسلام، مشيراً إلى استمرار "الهجوم العسكري الوحشي" للمليشيات الحوثية على مأرب، كما نبه إلى ضرورة الضغط الدولي الجماعي ولأعضاء مجلس الأمن على المتمردين ومن وراءهم النظام الإيراني لإنهاء الصراع.