شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات تحاصر لوس أنجلوس الأمريكية وإجلاء المئات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أوامر بإخلاء نحو ألف شخص، بعد أن استعرت حرائق الغابات وأتت على الغطاء النباتي الذي لم يحترق خلال نصف قرن. وارتفعت سحب كثيفة من الدخان؛ من جرّاء حرائق في حديقة «توبانغا» بضواحي مدينة لوس أنجلوس، وتم إخلاء أكثر من 500 منزل.

وقالت إدارة الإطفاء، إن سبب الحريق الذي وقع بالقرب من حديقة ولاية توبانغا «مريب» ويجري التحقيق فيه.

وفي الهند ارتفع عدد ضحايا الإعصار المدمر إلى 24 شخصاً على الأقل، واعتُبر نحو 100 في عداد المفقودين. وانقطعت الكهرباء عن مئات آلاف الأشخاص بعدما ضرب الإعصار تاوكتاي سواحل ولاية جوجارات غربي الهند مساء أول أمس الاثنين؛ حيث خلف قتلى ودماراً.

واجتاحت أمواج عاتية بلغ ارتفاعها ثمانية أمتار سفينة دعم تخدم منصات النفط قبالة سواحل بومباي، ما أدى إلى غرقها. وأعلنت البحرية الهندية أن 96 شخصاً من بين 273 كانوا على متنها في عداد المفقودين. وأكدت وزارة الدفاع إنقاذ 177 شخصاً من السفينة وبأن سفناً حربية تحاول إنقاذ باقي أفراد الطاقم. وتمكنت طوافات البحرية من إنقاذ 137 شخصاً كانوا على متن سفينة أخرى جنحت. كذلك جنحت منصة نفط وسفينة أخرى.

في أماكن أخرى قضى سبعة أشخاص ما يرفع الحصيلة إلى 27 قتيلاً من بينهم طفل انهار عليه جدار، ومسنة عمرها 80 عاماً قضت تحت عمود وشابة قتلت في انهيار سقف. ولحقت أضرار بأكثر من 16500 منزل واقتُلعت 40 ألف شجرة وانقطعت الكهرباء عن 2400 قرية. (وكالات)