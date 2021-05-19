شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تطالب بـ«تجنّب عسكرة القطب الشمالي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، امس الثلاثاء، من آيسلندا، إلى «تجنّب عسكرة» القطب الشمالي، في تحذير إلى روسيا التي دافعت، امس الأول الاثنين، عن أنشطتها العسكرية في هذه المنطقة الاستراتيجية. وقال بلينكن للصحفيين «لدينا مخاوف حيال مسألة زيادة بعض الأنشطة العسكرية في القطب الشمالي التي تعزز مخاطر حصول حوادث (...) وتقوّض الهدف المشترك المتمثل في مستقبل سلمي ومستدام للمنطقة». وأضاف «الأمر الذي يجب أن نتجنّبه هو عسكرة المنطقة».

وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس الأول الاثنين، على أن القطب الشمالي هو منطقة نفوذ روسي، محذّراً الدول الغربية من طموحات في المنطقة القطبية الشمالية. وقال لافروف «كان من الواضح تماماً بالنسبة إلى الجميع منذ مدة طويلة أن هذه أرضنا»، مندداً خصوصاً بالنزعات العدائية لحلف الأطلسي والنرويج في القطب الشمالي.

وجاء تصريح الوزير الأمريكي عشية اجتماع ل«مجلس المنطقة القطبية الشمالية» في ريكيافيك، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي لافروف.

وقد دعاه بلينكن ضمنياً إلى «تجنّب تصريحات» مثل تلك التي أدلى بها، أمس الأول الاثنين، معرباً عن «أمله» في أن تسمح قمة القطب الشمالي المقرر عقدها، اليوم الأربعاء وغداً الخميس، ب«تعزيز التعاون السلمي في المنطقة». وأكد بلينكن «أملنا هو أن يتواصل هذا النوع من التعاون وأن يبقى القطب الشمالي منطقة تعاون سلمي».

ورداً على سؤال حول تصريحات لافروف عن القطب الشمالي، أجاب بلينكن: «يجب أن نتقدم جميعنا بمن فينا روسيا، على أساس معايير والتزامات قطعها كلّ منا، وتجنّب التصريحات التي تُضعفها».

وقال: «تهتم الولايات المتحدة قبل كل شيء بعلاقات أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ مع روسيا. لدينا مجالات يصب التعاون فيها في مصلحة كلا الطرفين». وأوضح أن الولايات المتحدة تتمسك باستمرار التعاون الإقليمي في مجالات التعليم وحماية البيئة وإجراء عمليات بحث وإنقاذ، معرباً عن أمل بلاده أن تبقى هذه المنطقة «مجالاً للتعاون السلمي».

كما انتقد بلينكن روسيا بسبب «مطالباتها البحرية غير القانونية، ولا سيما في ما يتعلق بقواعد عبور السفن الأجنبية على طريق المنطقة الشمالية» على طول السواحل الروسية في القطب الشمالي. وقال إن هذه القواعد «غير متّسقة مع القانون الدولي، وهذا أمر رددنا عليه وسنواصل الردّ عليه». وبخصوص اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، قال بلينكن: «نتوقع أن يحدث ذلك خلال الأسابيع المقبلة». (وكالات)