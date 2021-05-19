شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: أمام واشنطن فرصة لمراجعة موقفها من معاهدة الأجواء المفتوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا، الأربعاء، أن الفرصة ما زالت سانحة للولايات المتحدة وحلفائها لمراجعة مواقفهم بشأن الحفاظ على معاهدة الأجواء المفتوحة، كما أكدت استعدادها لإنهاء تقييد عمل السفارة الأمريكية في موسكو ضمن شروط معينة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، للصحفيين: «لا تزال هناك فرصة قبل دخول القانون الخاص بشأن الانسحاب من المعاهدة حيز التنفيذ، لا يزال أمام الأمريكيين وحلفائهم الفرصة لإعادة النظر في مواقفهم بشأن المعاهدة».

وأكد ريابكوف استعداد بلاده لإنهاء تقييد عمل السفارة الأمريكية في موسكو ضمن شروط معينة، وقال: «نحن مستعدون لإلغاء القيود المفروضة. لكن لا يمكن أن تلغي الحكومة الروسية القيود المفروضة على السفارة الأمريكية هكذا ببساطة. بادرت السلطات الأمريكية إلى تقييد عمل السفارة الروسية في الولايات المتحدة، ويجب على الحكومة الأمريكية أن تقدم على إلغاء قيودها لتقدم الحكومة الروسية على خطوة مماثلة».

وأضاف: «نحن مستعدون لإلغاء القيود المفروضة ولكن على أساس المعاملة بالمثل».

وكانت واشنطن انسحبت من المعاهدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب. وقررت موسكو في يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء الإجراءات للانسحاب من المعاهدة الدولية.