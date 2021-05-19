شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعفي المسافرين القادمين الحاصلين على اللقاح من الحجر الصحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - رويترز

أعلنت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، إنهاء العمل بشرط الخضوع للحجر الصحي للمسافرين القادمين «الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والمتعافين منه، ومضى على شفائهم مدة لا تتجاوز 90 يوماً، شريطة إجراء فحص (بي.سي.آر) خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوصول يفيد بالخلو من الإصابة بالفيروس.

كما قالت الحكومة الكويتية على «تويتر» إن رحلات الطيران التجارية المباشرة للهند وباكستان ونيبال وبنجلاديش وسريلانكا ستقتصر «على الرحلات المغادرة فقط.على أن تستمر رحلات الشحن، حتى إشعار آخر».