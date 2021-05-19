شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تتيح التطعيم للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم السلطات البحرينية إتاحة التطعيم ضد فيروس كورونا «للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (بنا)، الثلاثاء، وأشارت الوكالة إلى أن قرار لجنة التطعيمات التابعة لوزارة الصحة جاء في أعقاب توصيات الفريق الاستشاري المعني بالتطعيمات في منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت: «يتطلب التسجيل موافقة ولي الأمر في المركز الصحي قبل أخذ التطعيم للراغبين لهذه الفئات العمرية المذكورة إضافة إلى وجود مرافق معهم عند أخذ التطعيم».

وأجازت البحرين ستة لقاحات، هي: «سينوفارم» و«فايزر - بيونتيك» و«أسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون» و«سبوتنيك» و«سبوتنيك لايت» الروسيان.