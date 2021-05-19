شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحـاد الأوروبـي يقـرر دعـم الإعـلام للتغلـب علـى آثـار «كورونـا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق المجلس الوزاري الأوروبي للشباب والثقافة على خطة عمل لدعم النهوض بقطاع الإعلام الأوروبي، والتعافي من آثار جائحة فیروس كورونا. وقال المجلس، في بیان عقب اجتماعه في بروكسل، أمس الثلاثاء، إن «الصناعة السمعیة البصریة وقطاع الإعلام الإخباري من أهم العناصر الاقتصادیة الفاعلة، إذ یبلغ حجم أعمالهما السنوي 193 ملیار یورو (235 ملیار دولار)»، مشیراً إلى أن كلا القطاعین تأثر بجائحة فیروس كورونا. وأضاف البیان، أن «خطة العمل تقدم عدداً من المبادرات لدعم قطاعي الإعلام السمعي البصري والإخباري تتضمن مبادرة استثماریة بقیمة 400 ملیون یورو (488 ملیون دولار) لدعم الاستثمار في هذین القطاعین».

وذكر بيان للمجلس الأوروبي أن قطاع الإعلام الإخباري عانى خلال أزمة كورونا، حيث انخفضت عائدات الإعلانات بأكثر من 20%، وتكبدت دور السينما الأوروبية خسائر فادحة، ما أدى بدوره إلى دعوة الدول الأعضاء للاستفادة من مرفق التعافي والمرونة، وهو الأداة المالية للاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد أزمة كورونا، والاستثمار في تسريع التحول الرقمي والتحول الأخضر لوسائل الإعلام الإخبارية والقطاعات السمعية والبصرية.

وقالت وزيرة الثقافة البرتغالية، جراسا فونسيكا، التي تترأس بلادها حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي «إن دور الإعلام الإخباري والصناعة السمعية والبصرية، في توفير المعلومات الدقيقة والترفيه، له أهمية كبيرة في النقاش الديمقراطي والتنوع الثقافي في أوروبا، لكن الإعلام والقطاع السمعي البصري يواجهان تحديات هائلة، مثل التغييرات في عادات المشاهدة لدى الجمهور وفقدان عائدات الإعلانات».

وأضافت «فيروس كورونا فرض ضغوطاً إضافية على القطاعين، وحددت النتائج التي اعتمدناها (أمس الثلاثاء) خطوات واضحة لمساعدة هذه القطاعات على التعافي السريع والخروج أقوى من الأزمة».(وكالات)