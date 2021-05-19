شكرا لقرائتكم خبر عن قمة باريس تتعهد بتوفير 100 مليار دولار لإنعاش إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انعقدت في باريس، أمس الثلاثاء، قمة عالمية لإيجاد السبل لتمويل الاقتصادات الإفريقية المتضررة من جائحة كوفيد-19 وبحث معالجة ديون القارة البالغة مليارات الدولارات. وحضر الاجتماع ممثلو أكثر من 30 دولة إفريقية وغربية وعربية بينها الإمارات العربية المتحدة بوفد ترأسه خليفة شاهين المرر، وزير دولة.

وتأتي القمة في إطار جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعدة إفريقيا، في وقت تواجه فيه القارة عجزاً يقارب 300 مليار دولار بنهاية 2023، بينما تحاول التعافي من التباطؤ الاقتصادي جراء الجائحة.

وافتتح ماكرون، أمس الثلاثاء القمة مع طموح لحشد 100 مليار دولار على الأقل، لكي تتمكن القارة من النهوض من تداعيات الوباء، لكن أيضا مكافحة الإرهاب.

وقال ماكرون، عند وصوله إلى قصر المؤتمرات قرب برج إيفل «قمة الطوارئ والطموح هذه» تهدف إلى تلبية ولو جزئياً «الاحتياجات المالية لإفريقيا بحلول 2025 والتي تقدر بحوالي 285 مليار دولار».

لكن لتجنب مضاعفة عبء الدين، اقترح ماكرون «معطيات جديدة» تمر عبر حشد الاستثمار الخاص واللجوء إلى آلية مالية غير مستخدمة كثيراً وهي حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ضائقة الديون

وقال الرئيس ماكرون: «نحن ندافع عن فكرة أن الدول الغنية يمكنها إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بها، بحيث تذهب إلى البلدان الفقيرة وخصوصاً إفريقيا، بحيث يصبح ال 33 ملياراً اليوم 100 مليار». وهو هدف وافق عليه القادة الأفارقة الذين دعوا الاثنين إلى الإليزيه مع الاعتقاد أن هذا لن يكون كافياً كما قال رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي.

ويُقدر البنك الإفريقي للتنمية أن ما يصل إلى 39 مليون شخص قد يقعون تحت خط الفقر هذا العام، مع تعرض العديد من البلدان الإفريقية لخطر ضائقة الديون بسبب الجائحة. وقال ماكرون إن إفريقيا بحاجة إلى «صفقة جديدة» تمنح القارة فرصة لالتقاط الأنفاس. وأضاف أنه يتعين على الدول الغنية إعادة توجيه حقوق السحب المخصصة لها، بحيث تزيد المخصصات لإفريقيا إلى 100 مليار دولار.

لحظة مهمة جداً

وأبدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين التي شاركت في القمة عبر الفيديو، تأييدها لهذا الخيار في بيان، على أن يكون استخدام الأموال «شفافاً ومسؤولاً»، بينما قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا: إن هذه «القمة حول تمويل الاقتصادات الإفريقية» هي «لحظة مهمة جداً، لقد اجتمعنا لكي نعكس مسار الاختلاف وهو أمر خطير للغاية بين الاقتصادات المتقدمة والدول النامية وخاصة إفريقيا»

وأضافت «يجب أن نعود إلى الوتيرة القوية للتنمية التي عرفتها إفريقيا قبل كوفيد، يجب القيام بذلك من أجل إفريقيا وبقية العالم».

ولأن إجمالي الناتج الداخلي يرتقب أن يرتفع «بنسبة 3,2% فقط هذه السنة» حين يتسارع النمو العالمي إلى 6%.

وأتاح تجميد على الفوائد على الدين فرض في إبريل/نيسان 2020 من قبل مجموعة العشرين، إعطاء متنفس للدول الإفريقية الأكثر مديونية.

وأضاف رئيس جمهورية الكونغو أن «هذا الوباء ترك اقتصاداتنا منهكة لأننا اضطررنا إلى تكريس الموارد القليلة التي كانت لدينا لمكافحة المرض».

وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد خصصت الاقتصادات المتقدمة حوالى 25% من ثروتها الوطنية لخطط الإنعاش لما بعد كوفيد، وهي نسبة تنخفض إلى 2% للقارة.

لكن بالإضافة إلى الوباء، هناك «عبء أمني يقع على عاتق إفريقيا» التي أصبحت «بؤرة» الإرهاب الجديدة، كما حذر إيمانويل ماكرون معتبراً أنه «من الضروري تحديث القواعد المالية من خلال الأخذ بالاعتبار» هذه التكاليف. (وكالات)