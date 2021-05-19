شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكـا تتعافـى وترسـل 20 مليـون جرعـة لقـاح إلـى الخـارج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عززت الولايات المتحدة مؤشرات تعافيها من جائحة «كورونا» بإعلان الرئيس جو بايدن أن بلاده ستشارك 20 مليون جرعة من اللقاحات المرخصة من قبل إدارة الغذاء والدواء مع الدول الأجنبية بحلول نهاية يونيو/ حزيران، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها إدارته بالإفراج عن الجرعات لإرسالها إلى الخارج والتي كان من الممكن استخدامها محلياً، في وقت تواصل فيه دول أوروبية، منها الدنمارك، رفع القيود المفروضة لاحتواء الوباء، بينما سجلت الهند أعلى حصيلة وفيات يومية بالتزامن مع تواصل تراجع الإصابات.

وقال بايدن، أمس الأول، إنه سيصدر 20 مليون جرعة من اللقاحات من إنتاج شركات فايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون، إضافة إلى 60 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا كان من المقرر بالفعل تقديمها إلى دول أخرى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله «إنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، إنه الشيء الذكي الذي يجب القيام به.. إنه الشيء القوي الذي يجب القيام به. بحلول نهاية يونيو، ستكون الولايات المتحدة قد تسلمت جرعات كافية من لقاحات مصرح بها لتطعيم جميع سكانها الذين يبلغ عمرهم 12 عاماً فأكبر». وأضاف أن الولايات المتحدة ستشارك بما لا يقل عن 20 مليون من تلك الجرعات، وأي جرعات إضافية، مع دول أخرى.

وأظهر تحليل للبيانات قامت به «رويترز» أن وفيات «كوفيد-19» في الولايات المتحدة انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى خلال 14 شهراً، وأن عدد الإصابات الجديدة واصل التراجع للأسبوع الخامس على التوالي.

وبلغت الوفيات في الأسبوع الذي انتهى في 16 مايو/ أيار 4165 وهي أدنى حصيلة وفيات أسبوعية منذ مارس/ آذار 2020 عندما سجلت البلاد 2293 وفاة. وبذلك يكون المتوسط نحو 600 وفاة يومية بكوفيد-19 انخفاضاً من الذروة التي بلغت أكثر من 3000 وفاة يومياً معظم أيام يناير/ كانون الثاني.

الدنمارك ترفع القيود

في غضون ذلك، رفعت الحكومة الدنماركية جميع القيود التي فرضتها لاحتواء وباء كورونا تقريباً، لتتمكن أغلبية المؤسسات من إعادة الفتح، بعد غد الجمعة.

ويتمثل الاستثناء الوحيد في الإبقاء على غلق الملاهي، بموجب القرار الذي أيده معظم نواب البرلمان في اجتماع عقد مساء أمس الأول الاثنين. وسمحت الدنمارك بالفعل بإعادة فتح المطاعم والمقاهي وصالات الألعاب الرياضية، والعديد من الأماكن الأخرى في تحركات سابقة لتخفيف القيود.

حصيلة قياسية بالهند

على صعيد آخر، تجاوز العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في الهند 25 مليون حالة، أمس الثلاثاء، بعد رصد 263533 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، بينما بلغ عدد الوفيات اليومية ب«كوفيد-19» مستوى قياسيا عند 4329 حالة. وتعد هذه الحصيلة أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، تتجاوز مستوى 25 مليون إصابة. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.23 مليون حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 278719.

سبع وفيات يومية ببريطانيا

وسجلت وزارة الصحة البريطانية، 2412 إصابة، و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19»، ليبقى عدد المتوفين أقل من مستوى 10 أشخاص، لليوم الرابع على التوالي.

وأفادت الوزارة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة خلال 24 ساعة بواقع 2412، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4450392.

(وكالات)