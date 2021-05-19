شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مليار دولار لدعم محاربة أوروبا للتغير المناخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق البرلمان الأوروبي رسميا، الثلاثاء على صندوق للاتحاد الأوروبي بعدة مليارات من اليوروات لدعم الدول الأعضاء في مرحلة إنهاء صناعاتها للوقود الأحفوري بينما يجري التكتل إصلاحات لاقتصاده لمحاربة تغير المناخ.

وصندوق «الانتقال العادل» وقيمته 17.5 مليار يورو (21.37 مليار دولار) يشتق أمواله من ميزانية الاتحاد الأوروبي وصندوق التعافي من كوفيد-19.

وسيدعم المجتمعات الأكثر تأثرا بخطط إغلاق قطاعات الفحم والخث والنفط الصخري، أو صناعات أخرى كثيفة الانبعاثات، وإبدالها بصناعات منخفضة الكربون ووظائف، وهو تحول ينظر إليه أنه حيوي للوفاء بهدف الاتحاد الأوروبي للقضاء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول 2050.

ويحتاج الصندوق إلى موافقة نهائية من دول الاتحاد السبع والعشرين، من المتوقع أن تكون في يونيو، لكن ذلك إجراء شكلي ولن يغير أي تفاصيل.

(رويترز)