شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تغلق منخفضة تحت ضغط أسهم الاتصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت سوق الأسهم الأمريكية منخفضة، الثلاثاء بفعل هبوط حاد في أسهم الاتصالات وبيانات ضعيفة لبناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة، وهو ما غطى على أرباح أفضل من المتوقع من وول مارت وهوم ديبوت.

وجاء سهم (إيه تي اند تي) بين أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مع هبوطه 5.8 بالمئة موسعا خسائره من جلسة الاثنين عندما قالت شركة الاتصالات إنها ستخفض نسبة توزيعات الأرباح نتيجة لاتفاق بقيمة 43 مليار دولار لدمج أصول إعلامية مع ديسكفري.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 267.26 نقطة، أو 0.78 بالمئة، إلى 34060.53 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد اند بورز القياسي 35.46 نقطة، أو 0.85 بالمئة، ليغلق عند 4127.83 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 75.41 نقطة، أو 0.56 بالمئة، إلى 13303.64 نقطة.

وشهدت وول ستريت تقلبات في الأيام القليلة الماضية مع قلق المستثمرين من أن اقتصادا تضخميا قد يدفع مجلس الاحتياطي إلى كبح دعمه النقدي في أعقاب قراءات قوية للتضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

الأسهم الأوروبية

ارتفعت سوق الأسهم الأوروبية، الثلاثاء وسجل مؤشر الأسهم في ألمانيا مستوى قياسيا مرتفعا بدعم من أجواء تفاؤل تحيط بتخفيف بضع دول القيود الاقتصادية، وهبوط معدل البطالة في المملكة المتحدة، وتقارير أرباح قوية من شركات.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.2 بالمئة ليغلق قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله الأسبوع الماضي. وجاءت أسهم شركات السفر والترفيه في مقدمة الرابحين مع صعود مؤشرها 1.56 بالمئة في حين ارتفع مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 0.6 بالمئة.

وفي بورصة فرانكفورت، سجل المؤشر داكس القياسي للأسهم الألمانية مستوى قياسا مرتفعا في حين زاد مؤشر الأسهم الإيطالية 0.1 بالمئة.

وابتهجت الأسهم البريطانية ببيانات أظهرت أن معدل البطالة في المملكة المتحدة هبط بأكثر من المتوقع إلى 4.8 بالمئة في الربع الأول من العام عندما كانت البلاد تحت إغلاق مشدد، في حين استمرت زيادة في التوظيف في أبريل. (رويترز)