شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف.. والإسترليني يرتفع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبط الدولار الأمريكي، الثلاثاء لرابع جلسة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى منذ أواخر فبراير أمام سلة من العملات، مع انحسار المخاوف من أن زيادات في التضخم قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في وقت أسرع من المتوقع.

وتعثرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تزايد ثقة المستثمرين بأن البنك المركزي الأمريكي سيحجم عن تشديد سياستة النقدية على الرغم من علامات مقلقة على أن طفرة في الطلب وشحا في المعروض يتسببان في زيادات حادة في الأسعار.

وكانت تلك الزيادات في الأسعار قد أثارت مخاوف بشأن التضخم في الأجل الطويل على الرغم من تأكيدات البنك المركزي بأنها زيادات مؤقتة.

وتنتظر الأسواق محضر اجتماع أبريل للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الذي سينشر غدا الأربعاء، بحثا عن أي علامات على تحول في توقعاته الاقتصادية.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية منافسة، 0.46 بالمئة إلى 89.770 في أواخر جلسة التداول.

وساعد التقدم في توزيع لقاحات كوفيد-19 وتخفيف إجراءات احتواء الجائحة في ارتفاع أسعار العملات العالية المخاطر التي ستكون أكبر مستفيد من التعافي الاقتصادي.

وصعد اليورو 0.62 بالمئة إلى 1.2226 دولار، متجاوزا أعلى مستوى له منذ 25 فبراير.

وتراجعت العملة الأمريكية 0.27 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 108.90 ين.

وبدعم من رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة، تجاوز الجنيه الاسترليني مستوى 1.42 دولار للمرة الأولى منذ 24 فبراير.

وقدمت أسعار النفط دعما للكرونة النرويجية وساعدت في رفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى في ست سنوات.

العملات المشفرة

وفي سوق العملات المشفرة، انخفضت بتكوين 1.9% إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، موسعة خسائرها بعد أن ثبًط إيلون ماسك رئيس تيسلا الحماس للعملة المشفرة في مطلع الأسبوع.

لكن العملة الرقمية المنافسة إيثريوم ارتفعت 2.48% إلى 3363 دولارا.

(رويترز)