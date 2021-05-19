شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة التجارة الأمريكية تحث كندا والمكسيك على إنفاذ اتفاقية التجارة الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، الثلاثاء نظيرتيها المكسيكية والكندية على العمل معا «لتطبيق وإنفاذ والوفاء ببنود» اتفاقية التجارة الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وفي تعليقات أدلت بها في أول اجتماع على المستوى الوزاري لمراجعة تنفيذ الاتفاقية، المعروفة باسم يوسمكا، قالت تاي إن الدول الثلاث يجب عليها اتخاذ إجراءات لإنجاحها.

وأضافت قائلة «لكي تكون هذه الاتفاقية معمرة، فإنها يجب أن تخدم الحاجات اليومية للناس - ليس فقط في الولايات المتحدة بل أيضا في المكسيك وكندا. ذلك سيحدث فقط إذا نفذنا وعودنا.»

وعقدت تاي اجتماعا افتراضيا مع وزيرة الاقتصاد المكسيكية تاتيانا كلوثير ووزيرة التجارة الكندية ماري نج في إطار لجنة يوسمكا للتجارة الحرة وهي الهيئة المشرفة على تنفيذ الاتفاقية التي تنظم تجارة سنوية لأمريكا الشمالية قيمتها حوالي 1.5 تريليون دولار.

وحلت يوسمكا في يوليو تموز 2020 محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) الموقعة في 1994، وتضيف إليها فصولا جديدة بشأن البيئة والعمالة ومعايير التجارة الرقمية وتشدد بشكل كبير القواعد الإقليمية لمكونات السيارات.

وقالت تاي إن يوسمكا هي «خطوة فقط» نحو سياسة تجارية تركز على العمال بدلا من الأهداف التقليدية لتحرير التجارة، وتعظيم الكفاءة من خلال سلاسل إمداد عالمية متكاملة.

وقالت الوزيرة الكندية نج إن «نافتا الجديدة» ترسل إشارة قوية بشأن تعهدات الدول الثلاث لحماية العمال ودعم المشاريع الصغيرة وإيجاد مستقبل أكثر استدامة.

(رويترز)