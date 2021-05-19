شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحبط تهريب 2.7 مليون قرص مخدر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحبطت السلطات السعودية، الثلاثاء، محاولة تهريب أكثر من مليونين و700 ألف قرص إمفيتامين مخدر داخل سقف مقطورة شاحنة.

وجاءت العملية، بحسب بيان لهيئة مكافحة المخدرات السعودية، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي. وقبض على المتورطين في عملية التهريب، وهم ثلاثة متهمين؛ مقيمان من الجنسيتين السودانية والسورية، وآخر نازح.

وأوضحت الهيئة، أنه تم إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.