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جوتيريش يدعو المجتمع الدولي لضمان توفير التمويل الكافي للعمليات الإنسانية في غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - ‏دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي للعمليات الإنسانية في قطاع غزة.
‏وقال جوتيريش وفقًا للموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، إن قطاع غزة ؤشهد معاناة إنسانية هائلة وأضرارًا جسيمة في المنازل والبنية التحتية الحيوية.
بدوره قال مسؤول الشؤون السياسية في الأمم المتحدة إن المجتمع الدولي يجب أن يبذل "كل ما في وسعه" لتهدئة العنف الذي خلف مئات القتلى والجرحى، ودعا إلى السماح بتكثيف جهود الوساطة، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في وقف إطلاق النار ووضع حدًا للأزمة الإنسانية في القطاع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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