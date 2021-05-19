وزير خارجية لبنان يعتذر لدول الخليج عامة والسعودية خاصة عن تصريحاته المسيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قدم وزير خارجية لبنان شربل وهبة، اعتذاره لدول الخليج العربي عامة والسعودية خاصة على ما صدر منه من تصريحات مسيئة لهم، حسبما ذكرت "العربية".

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي طالبت، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في اللبنانية شربل وهبة، باعتذار رسمي بعد "إساءته" بحق المملكة العربية السعودية ودول الخليج وشعوبها.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان له مساء الثلاثاء عن "رفضه واستنكاره" لما تضمنته تصريحات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية وما ورد فيها من "إساءات مشينة" بحق دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وكذلك الإساءة بحق المملكة العربية السعودية.

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية كانت استنكرت في وقت سابق اليوم بشدة ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون.

كما استدعت الوزارة السفير اللبناني لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من قبل وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص".

كما استدعت وزارتا الخارجية في الإمارات والكويت ممثلي لبنان لديهما، للاحتجاج والاستنكار.

وطلبت وزارة الخارجية المصرية مساء الثلاثاء من السفير اللبناني في القاهرة على الحلبي تقديم تفسير لما أدلى به الوزير شربل وهبة وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج، وفقًا لبيان لوزارة الخارجية.

وخلال مقابلة تليفزيونية، ألمح الوزير اللبناني إلى مسؤولية دول الخليج عن إنشاء تنظيم داعش وتمويله، كما انسحب من اللقاء بعد مداخلة من محلل سياسي سعودي ووصفه بأنه "من أهل البدو".