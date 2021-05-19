مطالب بالحماية من ألمانيا قبل انسحاب جيشها من أفغانستان

مساعدة إدارية
يذكر أن وزارتي الخارجية والداخلية الألمانيتين هما المختصتان بالبت في قرارات الاستقبال، في إطار برنامج الموظفين المحليين في أفغانستان. ويقدم الجيش الألماني في أفغانستان مساعدة إدارية في التنظيم، ويشمل ذلك أيضا جمع البيانات والخصائص البيومترية، وهي شروط مطلوبة لإصدار تأشيرة أو جواز سفر بديل - ما يسمى «وثيقة السفر للأجانب».
نقل المواد
بحسب البيانات، ستُجرى عمليات النقل على متن طائرات شحن من طراز «إن إتش-90»، التي تعد من أكبر طائرات النقل في العالم، وتوجهت أول طائرتي هليكوبتر من هذا الطراز إلى ألمانيا بالفعل.
ويعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنهاء مهمة «الدعم الحازم» التدريبية في أفغانستان بحلول سبتمبر على أقصى التقدير، وستسحب غالبية القوات قبل ذلك التوقيت وفقا للخطط الحالية.
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