سحب القوات الأذربيجانية من أرمينيا

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الأرمني في أعقاب الاتصال الهاتفي مع ساليفان، أن «الجانب الأمريكي اعتبر أعمال القوات الأذربيجانية على أراضي أرمينيا غير مقبولة واستفزازية، وأكد أن القيادة الأذربيجانية ستطلع على موقف الولايات المتحدة المطالب بسحب قواتها من أراضي أرمينيا».
وأشار البيان إلى أن ساليفان «أشاد بضبط النفس لدى الجانب الأرميني ومحاولته تسوية القضية بطرق دبلوماسية وليس عسكرية»، مضيفا أن واشنطن أعربت عن قلقها بشأن الأسرى الأرمن المحتجزين لدى أذربيجان.
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