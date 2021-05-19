الإفريقي يعين ممثلا له بالساحل ومالي

عين الاتحاد الإفريقي الدبلوماسي النيجري مامان سامبو سيديكو ممثلا أعلى لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالساحل ومالي.

وأفاد الاتحاد الإفريقي في بيان أن سيديكو وجه سياسي معروف في النيجر، حيث شغل منصب مدير ديوان الوزير الأول الأسبق من 2011 إلى 2014، وعمل سفيرا للنيجر لدى الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن الدبلوماسي النيجري مامان سامبو سيديكو كان قد عمل وزيرا سابقا للشؤون الخارجية، وممثلا للاتحاد الإفريقي في الصومال والأمم المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما شغل منذ 2018 منصب الأمين الدائم لمجموعة الخمس بالساحل في نواكشوط.