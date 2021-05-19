الدعوة إلى تجنب عسكرة القطب الشمالي

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أيسلندا إلى «تجنب عسكرة» القطب الشمالي، في تحذير إلى روسيا التي دافعت في اليوم السابق عن أنشطتها العسكرية في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وقال بلينكن أمام الصحافة «لدينا مخاوف حيال مسألة زيادة بعض الأنشطة العسكرية في القطب الشمالي التي تعزز مخاطر حصول حوادث (...) وتقوض الهدف المشترك المتمثل بمستقبل سلمي ومستدام للمنطقة».

وأضاف عشية اجتماع لـ«مجلس المنطقة القطبية الشمالية» في ريكيافيك حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف، «الأمر الذي يجب أن نتجنبه هو عسكرة المنطقة».