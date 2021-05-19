مقتل 5 أشخاص في احتجاجات ارتفاع الأسعار بسورية

تسبب رفع أسعار المشتقات النفطية في محافظة الحسكة شمال شرق سورية في مواجهات بين محتجين وقوات سورية الديمقراطية، أدت إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل، بينهم طفلة رضيعة وإصابة 15 آخرين بجروح.

وحمل المصدر لوكالة الأنباء الألمانية الإدارة الذاتية مسؤولية المواجهات من خلال قرارها برفع أسعار المشتقات بنسبة تتجاوز الـ 300 بالمئة، ما يؤثر على الحياة اليومية بشكل كبير.

وشهدت أغلب مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية في محافظة الرقة والحسكة ودير الزور احتجاجات والدعوة إلى مظاهرات جراء رفع أسعار المشتقات النفطية، وطالب البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء القرار، وطرد الرئاسة التنفيذية المشتركة، عبد المهباش وبريفان خالد.

وكانت الإدارة الذاتية أعلنت في وقت سابق رفع سعر الديزل من 75 ليرة إلى 250 ليرة سورية، وسعر البنزين من 210 إلى 450 ليرة، وأسطوانة الغاز المنزلي من 2500 إلى 8000 ليرة سورية.