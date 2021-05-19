الإمارات تتضامن مع الهند في ضحايا إعصار «توكتاي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي، نيودلهي (وكالات)

عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الهند الصديقة في ضحايا إعصار «توكتاي» العنيف الذي ضرب عدة مناطق في البلاد، وأسفر عن وقوع ضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الهندية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولقي 38 شخصاً على الأقل حتفهم واعتُبر نحو 100 آخرين في عداد المفقودين أمس، بعدما اجتاح إعصار عنيف مناطق في غرب الهند، والإعصار توكتاي، هو الأخير ضمن عدد متزايد من العواصف التي ضربت بحر العرب في الفترة الأخيرة، في وقت يتسبب التغير المناخي بارتفاع حرارة مياهه.

وانقطعت الكهرباء عن مئات آلاف الأشخاص بعدما ضرب الإعصار «توكتاي» سواحل ولاية «غوجارات» غرب الهند، مخلفا قتلى ودمارا.

وضربت رياح بسرعة 130 كيلومترا بالساعة الواجهات البحرية واقتلعت آلاف الأشجار وأعمدة الكهرباء، وقطعت الطرق المؤدية إلى مناطق متضررة، بحسب مسؤولين.

واجتاحت أمواج عاتية بلغ ارتفاعها 8 أمتار سفينة دعم تخدم منصات النفط قبالة سواحل بومباي ما أدى إلى غرقها. وأعلنت البحرية الهندية، أمس، أن 96 شخصاً من بين 273 كانوا على متنها في عداد المفقودين.

وأكدت وزارة الدفاع إنقاذ 177 شخصا من السفينة وبأن سفنا حربية تحاول إنقاذ باقي أفراد الطاقم في ظروف بالغة الصعوبة في البحر.

وتمكنت طوافات البحرية من إنقاذ 137 شخصا كانوا على متن سفينة أخرى جنحت، كذلك جنحت منصة نفط وسفينة أخرى.

وذكرت وكالة «برس ترست اوف انديا» الهندية أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم في المناطق الساحلية بولاية «كارناتاكا» جنوبي البلاد، كما توفي 6 أشخاص بولاية «ماهاراشترا» بسبب الظروف الجوية القاسية الناجمة عن الإعصار.

ونقلت عن رئيس وزراء ولاية «غوجارات» فيجاي روباني القول إن الإعصار تسبب في هدم أكثر من 16 ألف منزل واقتلاع أكثر من 40 ألف شجرة وحوالي ألف عمود كهرباء وانقطاع الكهرباء عن 2400 قرية.

من جهتها، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن الإعصار ضرب بشدة ساحل «غوجارات» الليلة الماضية في منطقة «سوراشترا» بين «ديو وأونا» مبينة أن الإعصار ضعف في منتصف الليل تقريباً بعد أن عبر ساحل «غوجارات» كعاصفة إعصارية شديدة للغاية.

وعقد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يوم السبت الماضي اجتماعا رفيع المستوى لاستعراض استعداد الولايات والوكالات المركزية المعنية للتعامل مع الوضع الناشئ عن إعصار «توكتاي» حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية من أن حالة مدارية في بحر العرب ستتحول إلى عاصفة مدارية قبل أن تتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

وتسبب الإعصار في أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وارتفاع أمواج البحر ما أدى إلى تعذر سير الحياة العامة في مناطق ساحلية غرب وجنوب الهند. وضرب الإعصار مناطق ساحلية في 6 ولايات هي «كيرالا وتاميل نادو وغووا وغوجارات وماهاراشترا وكارناتاكا». وتم إجلاء آلاف من السكان من المناطق الساحلية وفق إرشادات من قبل الحكومة المركزية كما تم إنقاذ مئات الآخرين حيث نشرت السلطات فرق قوة استجابة للكوارث والسلاح الجوي والبحري لعملية الإنقاذ.