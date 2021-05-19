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البحرين تستنكر تصريحات وزير الخارجية اللبناني وما تضمنته من إساءات للسعودية ودول مجلس التعاون

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ابوظبي - سيف اليزيد -  
أعربت مملكة البحرين عن استنكارها الشديد لما تضمنته التصريحات المسيئة التي أدلى بها شربل وهبة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية خلال مقابلة تلفزيونية تجاه المملكة العربية وشعبها ودول مجلس التعاون. وأكدت وزارة الخارجية بمملكة البحرين في بيان لها أن تلك التصريحات المستهجنة تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط شعوب دول مجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق. وذكرت أنه رداً على تلك التصريحات المسيئة فقد قامت وزارة الخارجية باستدعاء سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تضمنت رفض مملكة البحرين واستنكارها للتصريحات المسيئة التي صدرت من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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