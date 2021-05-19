ولايات أمريكية تعلن “صفر وفيات” بكورونا لأول مرة منذ أشهر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 01:10 صباحاً - بدأت الولايات المتحدة الامريكية تسجل بعض الأرقام الإيجابية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي تتصدر الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول تضرراً على مستوى العالم.

وأعلنت ولاية تكساس خلال عطلة نهاية الأسبوع ، عدم تسجيلها أي وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لأول مرة منذ شهر مارس 2020.

كما أبلغت كل من أريزونا ومينيسوتا وماساتشوستس مؤخرًا عن عدم تسجيلها هي الأخرى أي وفيات من كورونا لأول مرة منذ شهور، وفق موقع “أكسيوس”

وأفادت صحيفة “بالتيمور صن” أن ولاية ماريلاند سجلت أدنى حالات إصابة يومية جديدة بكوفيد -19 منذ نهاية مارس 2020.

وسجلت ولاية فرجينيا أيضا أدنى معدل للحالات الجديدة منذ بداية الوباء، كما كتبت فيرجينيان بايلوت.

في غضون ذلك، انخفضت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بأسرها إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 14 شهرًا ، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلنت السلطات الصحية الأميركية الثلاثاء أن عدد الوفيات اليومية بكوفيد-19 في الولايات المتحدة في أدنى مستوى له منذ مارس 2020، عندما انتشر الوباء في البلاد.

وبلغ المعدل اليومي للوفيات خلال الأسبوع الماضي 546 حالة، بحسب بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت مديرة الهيئة الصحية روشيل والينسكي للصحافيين “كانت آخر مرة يتم فيها تسجيل متوسط منخفض لسبعة على هذا النحو في مارس 2020 ، أي عندما بدأ الوباء في جزء كبير من الولايات المتحدة”.

كما قارب عدد الإصابات اليومية المسجلة الاثنين 17700، وهو الأدنى منذ يونيو 2020، بحسب والينسكي.

وقال أندي سلافيت مستشار البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا “إن اللقاحات سمحت بتراجع هائل في عدد الإصابات والعلاج في المستشفيات والوفيات”.

وأضاف “للمرة الأولى، منذ بدء الوباء، انخفضت الإصابات في جميع الولايات الخمسين. نحن بصدد الانتصار في الحرب على الفيروس”.

وتلقى 47,5 في المئة من سكان الولايات المتحدة، أي أكثر من 157 مليون شخص، جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات الثلاثة المرخص لها في البلاد.

وأشار سلافيت إلى أنها متوافرة في أكثر من 80 ألف موقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ونهاية الأسبوع الماضي، بدأت مرحلة جديدة من حملة التطعيم الأميركية، مع ترخيص لقاح فايزر/بايونتيك لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاماً.

وأعلنت والينسكي “في أقل من أسبوع، قمنا بتلقيح أكثر من 600 ألف” شاب من هذه الفئة العمرية.