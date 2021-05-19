إعصار مدمر يضرب الهند وإجلاء 200 ألف شخص (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: ضرب إعصار ولاية غوجارات غرب الهند، خلال الساعات القليلة الماضية مما تسبب في إجراء عشرات الآلاف. وأفادت أنباء بمقتل 6 أشخاص جراء الإعصار العنيف وإجلاء عشرات الآلاف بسبب الإعصار. يذكر أن الإعصار المداري تاوكتا متطور من الفئة 3 تشكل في بحر العرب، ووصل إلى اليابسة ليل الاثنين بالتوقيت المحلي لولاية غوجارات الهندية. وقال رئيس وزراء الولاية ، فيجاي روباني ، إنه تم إجلاء أكثر من 200 ألف شخص من المناطق الساحلية.

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