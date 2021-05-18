واشنطن: بايدن يدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

أبلغت سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة مجلس الأمن بأن الرئيس جو بايدن عبر عن دعمه لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.



وكشف دبلوماسي، الثلاثاء، عن أن ليندا توماس جرينفيلد قالت إن واشنطن لم تلتزم الصمت ولا أنتم وتركيزنا منصب على المساعي الدبلوماسية المكثفة لإنهاء العنف.

وأضاف الدبلوماسي أن سفيرة أمريكا عبرت عن عدم اعتقادها بأن إصدار مجلس الأمن إعلانا في الوقت الحالي سيساعد في خفض التصعيد.

يأتي ذلك فيما، كشفت وسائل إعلام عن أن الرئيس الأمريكي أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يستطيع كبح ضغوط المجتمع الدولي على إسرائيل لفترة طويلة.

وفي وقت سابق اليوم، شددت فرنسا على ضرورة وضع حد فوري لكافة أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، مطالبة تل أبيب بضمان وصول المساعدات إلى غزة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أمام الجمعية الوطنية الثلاثاء، إن باريس طلبت من إسرائيل ضمان الوصول السريع للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتابع القول: "سُمح اليوم لقافلة إنسانية بالدخول وهذه الحركة يجب أن تستمر"، في وقت يحاول المجتمع الدولي احتواء التصعيد الدامي بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف كاستيكس أثناء جلسة مساءلة الحكومة، أن "فرنسا دعت وتدعو بحزم شديد جميع الجهات الفاعلة إلى وضع حدّ فوري لكافة أعمال العنف، ولكافة الاستفزازات ولكل تحريض على الكراهية للسماح بعودة الهدوء"، مطالبا بحماية "الطواقم الإنسانية والطبية" وضمان "سلامة الصحفيين".

واليوم هو التاسع من التصعيد المتواصل حولت معظم مباني غزة ومنشآتها إلى ركام، ورفع حصيلة خسائرها إلى مستويات صادمة.

وفي بيان تلقت أكد المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع، أن أكثر من 1174 وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكلي أو البليغ، فضلاً عن تضرر ما لا يقل عن ٧٠٧٣ وحدة سكنية بشكل جزئي أو متوسط جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

ووفق البيان، جرى قصف 156 من الأبراج السكنية والمنازل وهدمها كليا، إضافة لهدم ٣٣ مقراً إعلاميا بشكل كامل، فضلا عن أضرار لحقت مئات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى، وقد بلغت الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان ما مجموعه ٥٤ مليون دولار.

ما تعرض ٧٣ مقرا حكوميا ومنشأة عامة تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، للتدمير بخسائر مباشرة تقدر بـ٢٣ مليون دولار، وفق البيان.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن ٥٧ مدرسة ومرافق صحية وعيادات رعاية أولية تضررت بشكل بليغ وجزئي جراء القصف الشديد في محيطها.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل ٢١٣ شخصا، منهم: ٦١ طفلا ٣٦ امرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى ١٤٤٢ جريحا جلهم من النساء والأطفال.