ليبيا تدعو أمريكا لفتح سفارتها وقنصليتها في طرابلس وبنغازي

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

دعت ليبيا، الثلاثاء، الولايات المتحدة لفتح سفارتها وقنصليتها في طرابلس وبنغازي.



جاء ذلك في تصريحات لوزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته في العاصمة الليبية، طرابلس، مع جوي هود، النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي.

وفي سبتمبر/أيلول 2012، قُتل السفير الأمريكي في ليبيا، كريستوفر ستيفنز، وثلاثة من موظفي السفارة في هجوم على القنصلية الامريكية في بنغازي.

وفي يوليو/تموز 2014، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إغلاق سفارة واشنطن في العاصمة الليبية طرابلس ونقل العاملين فيها، بسبب مخاوف أمنية.

وجددت المنقوش مطالبتها بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادها.