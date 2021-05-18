البحرين تستدعي سفير لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات وزير خارجيته

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن استنكارها الشديد لما تضمنته التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة.



وأكدت الخارجية البحرينية في بيان، أن تصريحات شربل خلال مقابلة تلفزيونية تجاه السعودية وشعبها ودول مجلس التعاون، تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط شعوب دول مجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق.

وردًا على تلك التصريحات المسيئة، قامت وزارة الخارجية البحرينية باستدعاء سفير لبنان لدى البحرين وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تضمنت رفض المملكة واستنكارها للتصريحات المسيئة التي صدرت من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني.

وكان الوزير المذكور قد دخل في مشادة كلامية مع المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري أثناء استضافتهما في قناة "الحرة" الأمريكية، أمس الإثنين، حي وجه وهبة إساءات للسعودية، ووصف ضيفه بأنه من "أهل البدو".

وجاءت التصريحات المسيئة في معرض دفاع مستميت من وهبة عن حزب الله الإرهابي، ليخلص إلى الإساءة لدول الخليج بالقول: إن "بعض دول أهل المحبة والصداقة والأخوة، جلبت لنا (داعش) في سهل نينوى والأنبار وتدمر".

من جانبها تبرأت الرئاسة اللبنانية، من تصريحات وزير الخارجية "المسيئة"، مشددة على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة.