وزارة الخارجية الكويتية تستدعي السفير اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

استدعت دولة الكويت، مساء الثلاثاء، السفير اللبناني وسلمته مذكرة احتجاج رسمية ضد حديث وزير خارجية لبنان شربل وهبة، المسيئة للسعودية ودول الخليج.



وأعربت الخارجية الكويتية، في بيان، عن استنكار دولة الكويت واستهجانها الشديدين لما ورد على لسان شربل وهبة، من "إساءات بالغة" تجاه دول مجلس التعاون لدول الخليح العربية وشعوبها.

وأوضحت الخارجية الكويتية، أن نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفري استدعى مساء اليوم الثلاثاء القائم بأعمال سفارة لبنان هادي هشام، حيث سلمه مذكرة احتجاج رسمية تضمنت استهجان واستنكار دولة الكويت لتلك الإساءات التي تتنافى وعلاقات الأخوة التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون بلبنان.

وجاءت التصريحات المسيئة في معرض دفاع مستميت من وهبة عن حزب الله الإرهابي، ليخلص إلى الإساءة لدول الخليج بالقول إن "بعض دول أهل المحبة والصداقة والأخوة، جلبت لنا (داعش) في سهل نينوى والأنبار وتدمر".

وعندما سألته مذيعة قناة "الحرة" الأمريكية، هل تقصد بهذه الاتهامات دول الخليج، قال لها لا أريد أن أسمي أحد، دون أن ينفي أن هذا قصده.

وبعد موجة الاستنكار والرفض الواسعة لتصريحات الوزير اللبناني وتبرؤ الرئاسة اللبنانية منه، قدم وهبه اعتذاره مؤكدا أنه "لم يقصد الإساءة إلى أي من الدول والشعوب العربية".

وتبرأت الرئاسة اللبنانية، من تصريحات وزير الخارجية "المسيئة"، مشددة على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة.