"حارس الأسوار".. غارات على غزة وارتفاع حصيلة القتلى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت الطائرات الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، ما يقرب من 40 غارة على جنوب قطاع غزة خلال دقائق، فيما سجل ارتفاع في عدد القتلى.

وقال سكان محليون لـ"الخليج 365": "إن سربا من الطائرات الإسرائيلية شارك في القصف، وشن غارات متزامنة على عدة أحياء في أرجاء المدينة تركزت على أراضٍ زراعية".

وأضاف السكان أن "الصواريخ التي أطلقت تبدو غير تقليدية، إذ يرافق سقوط الصواريخ ارتجاجات هائلة قبل أن تصيب أهدافها دون سماع انفجارات".



وأكدت مصادر طبية وصول 3 إصابات في خانيونس منهم طفلة رضيعة، فيما توفيت فلسطينية بنوبة قلبية بعد قصف مجاور لمنزلها، فيما دمر منزل آخر بالمدينة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنه في الساعات القليلة الماضية، قصفت الطائرات المقاتلة خلال عملية "حارس الأسوار" العسكرية، نحو 6 مواقع لإطلاق الصواريخ تابعة لحركة حماس ومواقع لإطلاق صواريخ تحت الأرض في جميع أنحاء القطاع.

وفي وقت سابق دمرت غارات إسرائيلية 5 منازل في أرجاء قطاع غزة، ما يرفع حصيلة المنازل المدمرة اليوم إلى 15.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى 217 قتيلا، منهم 63 طفلاً و36 سيدة و 16 مسنا.

بالإضافة إلى 1500 إصابة بجراح مختلفة منها 50 إصابة شديدة الخطورة و370 إصابة في الأجزاء العلوية منها 130 إصابة بالرأس, كما أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة.

في المقابل، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين، في بيان مشترك، مساء الثلاثاء، استهداف بلدة "سديروت" وموقع "زيكيم" برشقات صاروخية.

ولليوم التاسع على التوالي، يتواصل القصف المتبادل بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، والذي اندلع بعد مواجهات هي الأعنف منذ عام 2017 شهدها المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.