استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين اثنين استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات معها ما يرفع عدد الشهداء الذين سقطوا في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء إلى أربعة أشخاص.

وأوضحت الوزارة في بيان أن شابا استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر خلال مواجهات شهدها المدخل الشمالي لمدينة (البيرة) في حين استشهد فتى جراء إصابته برصاصة في الرأس خلال مواجهات في بلدة (بعلين) غرب مدينة (رام الله) مساء اليوم.

ومن جانبها ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن الشهيدين هما الشاب أدهم الكاشف (20 عاما) والفتى إسلام برناط (15 عاما).

ويرتفع بذلك عدد شهداء محافظة (رام الله والبيرة) الذين سقطوا اليوم إلى ثلاثة أشخاص حيث استشهد في وقت سابق اليوم الشاب محمد حميد بعد إصابته برصاصة في الصدر أثناء المواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة (البيرة).

كما استشهد في وقت سابق اليوم الشاب الفلسطيني إسلام زاهده بعد أن أطلق جيش الاحتلال الرصاص عليه في البلدة القديمة بمدينة (الخليل) جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 200 إصابة وصلت إلى مستشفيات الضفة الغربية غالبيتها بالرصاص الحي بينها تسع إصابات خطيرة.