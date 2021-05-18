ولاية ألمانية تقرر تخفيف قيود كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قررت حكومة ولاية مكلنبورغ - فوربومرن تخفيف قيود كورونا.



وفي أعقاب جلسة لحكومة الولاية الواقعة شمال شرق ألمانيا، أعلن وزير الصحة المحلي هاري جلافه، اليوم الثلاثاء، أن من المنتظر السماح بالتقاء أفراد أسرتين اعتباراً من بعد غد الخميس، وكانت القيود المعمول بها حتى الآن لا تسمح سوى بالتقاء أفراد أسرة مع شخص واحد فقط من مسكن آخر.

كما سيتم السماح بالمبيت في أماكن التخييم والسماح لمستخدمي القوارب باستئجار مرسى وإعادة فتح سينما السيارات اعتباراً من السابع من الشهر المقبل.

ومن المنتظر فتح المطاعم اعتباراً من، يوم الأحد، المقبل وفتح محلات تجارة التجزئة وأماكن الخدمات التي تشهد تلاحماً جسدياً في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وسيتم السماح لسكان الولاية بقضاء عطلات صيفية داخل ولايتهم بدءاً من السابع من الشهر المقبل، مع السماح بوصول مصطافين من الخارج اعتباراً من الرابع عشر من الشهر المقبل.