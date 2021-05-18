بيوت غزة تتساقط على رؤوس الأطفال والنساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات استهدفت منازل وشققا سكنية ومواقع وأراضي زراعية في مناطق متفرقة من مدينة غزة وبلدتي جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، حيث تساقطت البيوت على رؤوس الأطفال والنساء.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن العدوان الإسرائيلي أسفر حتى ظهر أمس عن ارتقاء 213 شهيدا وإصابة أكثر من 1400 مواطن غالبيتهم من الأطفال والنساء والعشرات منهم في حالة الخطر الشديد.

وأفادت مصادر محلية في غزة بأن طائرات الاحتلال الحربية دمرت موقعا ومؤسسة مدنية وبعض الطرقات في محيط مجمع أنصار وقرب مسجد الكتيبة غرب مدينة غزة، ومنزلا بالقرب من برج الإيطالي المدمر سابقا في حي النصر شمال المدينة، وفي حيي التفاح والشجاعية شرق المدينة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت أن طائرات الاحتلال شنت أمس أكثر من خمسين غارة على منازل ومواقع ومنشآت مدنية في محيط أبراج الشيخ زايد وتلة قليبو وتل الزعتر في بلدة بيت لاهيا، وفي مناطق متفرقة من بلدة جباليا شمال القطاع مما أدى إلى دمار كبير في الأماكن المستهدفة والمناطق المحيطة بها.

من جهته، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن نزوح أكثر من 52 ألف فلسطيني من مساكنهم، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي التي خلفت دمار نحو 450 مبنى في قطاع غزة، كليا أو جزئيا.

وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة جينز ليركي في تصريحات صحفية أمس، أن حوالي 47 ألفا من النازحين الفلسطينيين وجدوا لهم مأوى في 58 مدرسة تديرها الأمم المتحدة في غزة، مشيرا إلى أن 132 مبنى دمرت بالكامل جراء غارات الطيران الإسرائيلي على القطاع، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بـ 316 مبنى، بينها 6 مستشفيات و9 مراكز للرعاية الصحية الأولية.

وفي السياق، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، تقديم بلاده مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وذلك وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية على موقع فيس بوك.

وجاء الإعلان خلال قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية عقدت أمس.

وواصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائيا لليوم الثالث على التوالي لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، ولإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأشار مصدر مسؤول بمعبر رفح إلى استمرار تمركز الأطقم الإدارية والطبية في النقاط المحددة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية، موضحا أن إجمالي عدد العابرين خلال اليومين الماضيين وصل إلى 835 فردا، بينهم عدد من الجرحى والمصابين ومرافقيهم من قطاع غزة.

حصاد الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين:

213 شهيدا في غزة.

1442 مصابا في غزة.

61 طفلا شهيدا.

36 سيدة شهيدة.

23 شهيدا في الضفة الغربية.

3825 مصابا في الضفة الغربية.

450 مبنى دمرت في غزة.

52 ألف نازج من منازلهم.