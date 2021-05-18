شكرا لقرائتكم خبر اللبنانيون: شربل «بوق» لحزب الله وإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هاجم اللبنانيون وزير خارجية حكومتهم شربل وهبة، وأكدوا أنه لا يمثلهم، وأن تصريحاته لقناة (الحرة) التي أكد خلالها أن المملكة ودول الخليج وراء إطلاق تنظيم داعش الإرهابي تؤكد أنه تحول إلى (بوق) لحزب الله وإيران، ويتحدث بما يملى عليه.

واستنكرت وزارة الخارجية السعودية التصريحات المسيئة لوزير خارجية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، والتي تطاول فيها على المملكة وشعبها، وقالت «إن وزارة الخارجية إذ تعرب عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة، لتؤكد مجددا على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين».

وأضاف البيان «نظرا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين، فقد استدعت الوزارة سفير لبنان لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

من جهتها أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن اتهام وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، المملكة العربية السعودية من دون أن يسميها، بتمويل تنظيم داعش الإرهابي، هو رأي شخصي ولا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية.

وأشار بيان أصدره المكتب الإعلامي للرئاسة أمس، إلى أن بعض ما جاء في حديث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة إلى محطة «الحرة»، أثار ردود فعل هدفت إلى الإساءة إلى العلاقات الأخوية القائمة بين لبنان ودول الخليج الشقيقة، وبدا ذلك واضحا من خلال ما صدر من مواقف سياسية إضافة إلى الحملة الإعلامية المبرمجة التي رافقتها على رغم التوضيح الذي صدر عن الوزير المعني بأنه لم يسم دول الخليج في معرض كلامه».

وقال البيان «إن رئاسة الجمهورية إذ تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، تعد أن ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين ليل أمس يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية، ورئيسها العماد ميشال عون الحريص على رفض ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا».

وتصدر وسم شربل وهبة المحسوب على التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشيل عون مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، واعتبروها تخريبا للعلاقات اللبنانية الخليجية، وإضرارا بمصالح اللبنانيين في الخارج أيضا، وقال إعلاميون ومثقفون إنه لا يمثل بلادهم.

وهاجم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الوزير والجهة التي يمثلها، وأكد في بيان صدر عن مكتبه بوقت متأخر أمس، أن كلام وهبة لا يمثل معظم اللبنانيين، بل محورا معينا في السلطة اعتاد على تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية.

وألمح وزير الخارجية في حديثه، إلى أن بعض دول الخليج دعمت تنظيم داعش، وأتت به إلى سهل نينوى والأنباء وتدمر.

وفي معرض دفاعه عن سلاح حزب الله وتبرير وجوده خارج إطار الدولة ومؤسساتها، قال: سلاح الحزب هو سلاح يتحمل مسؤوليته حزب الله، لا شك أن لبنان يتحمل هذه المسؤولية ولكن ليس القرار قرار الدولة اللبنانية.

لماذا هاجم شربل دول الخليج؟

التقرب إلى حزب الله الإرهابي.

التعبير عن رأي إيران وميليشياتها.

البحث عن الشهرة على حساب دول الخليج.

إثارة الجدل واستعداء تيار المستقبل.