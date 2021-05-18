جزائريان ضمن 5 إرهابيين قتلوا في تونس

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وأكد المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الجبابلي، أن أحد الجزائريين هو عبدالباقي بن أحمد الملقب بـ»أبوأحمد العنابي»، والمصنف على أنه من أخطر العناصر الإرهابية في تونس ضمن كتيبة «عقبة بن نافع» الموالية لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، أما الجزائري الآخر فهو ساسي بن جيلاني، الملقب بـ»عمي عيسى».
وتنتمي العناصر التونسية الثلاثة، الذين قتلوا في العملية نفسها، إلى «كتيبة عقبة بن نافع» أيضا.
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