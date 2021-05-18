شكرا لقرائتكم خبر جزائريان ضمن 5 إرهابيين قتلوا في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤول أمني في تونس أمس إن جزائريين قتلا ضمن العناصر الإرهابية الخمسة الذين جرت تصفيتهم في القصرين أمس الأول.

وأكد المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الجبابلي، أن أحد الجزائريين هو عبدالباقي بن أحمد الملقب بـ»أبوأحمد العنابي»، والمصنف على أنه من أخطر العناصر الإرهابية في تونس ضمن كتيبة «عقبة بن نافع» الموالية لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، أما الجزائري الآخر فهو ساسي بن جيلاني، الملقب بـ»عمي عيسى».

وتنتمي العناصر التونسية الثلاثة، الذين قتلوا في العملية نفسها، إلى «كتيبة عقبة بن نافع» أيضا.