شكرا لقرائتكم خبر تدفق اللاجئين للسودان بعد تجدد القتال بإثيوبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت الحدود الشرقية السودانية المتاخمة لإثيوبيا مزيدا من اللاجئين الفارين جراء الاشتباكات التي تدور بين ميليشيات الأمهرا وقبيلة القمز.

ووفقا لموقع (سودان تريبيون) فقد استقبلت الحدود مؤخرا أكثر من 82 شخصا من قبائل القمز، منهم 54 من الأطفال وثمانية من النساء.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن الاشتباكات تجددت على الجانب الإثيوبي بمحاذاة محلية باسندة الحدودية شرقي السودان جنوب مدينة (تاية) السودانية.