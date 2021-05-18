تدفق اللاجئين للسودان بعد تجدد القتال بإثيوبيا

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ووفقا لموقع (سودان تريبيون) فقد استقبلت الحدود مؤخرا أكثر من 82 شخصا من قبائل القمز، منهم 54 من الأطفال وثمانية من النساء.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن الاشتباكات تجددت على الجانب الإثيوبي بمحاذاة محلية باسندة الحدودية شرقي السودان جنوب مدينة (تاية) السودانية.
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