العراق يقبض على مسؤول أوكار داعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت القوات الأمنية العراقية أمس القبض على مسؤول تجهيز أوكار داعش الإرهابي في جزيرة الحضر بمحافظة نينوى شمال العراق. وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أمس، أن قوة محمولة جوا من مفارز شعبة الاستخبارات وبإسناد بري قامت بتنفيذ عملية إنزال جوي في منطقة جزيرة الحضر تكللت بمحاصرة الإرهابي والقبض عليه وضبط العجلة التي كان يستقلها والتي عثر في داخلها على مواد تستخدم لدعم الأوكار الإرهابية.



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