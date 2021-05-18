شكرا لقرائتكم خبر أمريكا: نرفض أي تدخلات أجنبية في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود أمس، التزام بلاده ودعمها لما تم إحرازه في ليبيا من تقدم على الصعيد السياسي.

وأشار هود في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، في طرابلس اليوم، تواصل وصفه بـ»الإيجابي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية»، موضحا أن لقاءه مع رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة أمس، تمحور حول كيفية دعم

الحكومة والسير نحو إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في ديسمبر المقبل.

وأضاف أن «هدف الولايات المتحدة هو أن تكون ليبيا مستقرة وموحدة، بعيدة عن الإرهاب وعن التدخلات الخارجية، وأن بلاده ترفض أي أعمال مسلحة وأي تدخلات في ليبيا مهما كان شكلها، وتدين وجود الجماعات المسلحة».

ونبه هود إلى ضرورة إيقاف كل هذه التدخلات والاستمرار في وقف إطلاق النار، مشددا على أهمية التمسك بخارطة الطريق وترسيخ المصالحة الوطنية والوصول للانتخابات في موعدها المحدد.

بدورها أشادت المنقوش بالإدارة الأمريكية الجديدة والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم المسار السياسي في ليبيا، مؤكدة ضرورة تنسيق المواقف الدولية تجاه الأزمة الليبية من خلال إنشاء مجموعة استقرار ليبيا برئاسة ليبية.

وشددت المنقوش أيضا على ضرورة دعم الولايات المتحدة للحكومة الليبية، من أجل تحقيق أهداف خارطة الطريق التي من أبرزها: أن تتوفر للسلطة التنفيذية الشروط اللازمة لإجراء انتخابات تعزز الشرعية السياسية في البلاد عبر معالجة قضايا عدة.