شكرا لقرائتكم خبر 145 انتهاكا حوثيا ضد المدنيين في تعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت الأمم المتحدة قصف ميليشيات الحوثي الإرهابية السوق الشعبي في الحديدة، الذي أسفر عن سقوط 6 مدنيين بين قتيل وجريح.

وشدد بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، على ضرورة وقف استهداف المدنيين.

وأعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عن توثيق 145 حالة انتهاك طالت مدنيين في محافظة تعز خلال أبريل الماضي، ارتكبتها ميليشيات الحوثي بشكل مباشر ومتعمد، وقال المركز في تقريره الشهري إن فريقه الميداني استطاع توثيق مقتل 11 مدنيا بينهم 5 أطفال، بنيران ميليشيات الحوثي.

وحسب التقرير، قتل طفلان بشظايا القذائف المدفعية، وقتل مدني واحد برصاص قناص تابع لميليشيات الحوثي، فيما قتل مدنيان اثنان برصاص مباشر، وقتل 4 مدنيين بينهم 3 أطفال بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي، وقتل مدني دهسا بطقم حوثي.

ميدانيا، حققت قوات الجيش اليمني المسنود بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية تقدما جديدا خلال هجوم عنيف شنته على مواقع الميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة غربي مأرب، وأكد المركز الإعلامي للجيش، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة تمكنت، خلال الهجوم، من دحر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأن المواجهات أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، فيما دمرت نيران الجيش 3 أطقم بعتادها ومصرع جميع من كانوا على متنها إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات.‏

مشاهدات يمنية

