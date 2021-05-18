شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تصنّف حركتي «الماك» و«رشاد» «منظمتين إرهابيتين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

صنّف المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، الثلاثاء، حركتي «الماك» و«رشاد» الناشطتين في الخارج، على قائمة «المنظمات الإرهابية»، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان، إن «مجلس الأمن الذي ترأس اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون اتخذ قراراً يقضي بوضع حركة الماك ورشاد ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة».

واتهم البيان الحركتين بارتكاب أفعال عدائية وتحريضية، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها.