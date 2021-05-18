شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعطل الدراسة ويوقف الصلوات في دور العبادة لمواجهة تفشي كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

قررت السلطات السودانية، الثلاثاء، تعطيل الدراسة في كافة الجامعات والمدارس لمدة شهر بدءاً من تاريخ القرار، وإيقاف الصلوات والشعائر الجماعية في دور العبادة كافة، ومنع دخول القادمين بكل المعابر من الهند مباشرةً أو من دول أخرى كانوا في الهند خلال الأربعة عشر يوماً الماضية، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

كما قررت السلطات خفض عدد العاملين بمؤسسات العمل المختلفة وفقاً لتقدير متخذ القرار بالمؤسسة، مع مراعاة ظروف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحالات الخاصة مثل الحوامل والمرضعات وخلافهم.

وقالت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، إن التوقعات تشير إلى أنه بعد استقراء الوضع الوبائي إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا قد تتجاوز الـ100 ألف حالة في الأسبوع الأول والثاني من شهر يونيو / حزيران المقبل، إذا استمر الحال كما هو عليه الآن بدون الالتزام بالضوابط الصحية وتطبيق الاحترازات.