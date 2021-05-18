شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم» تنظر إشكالية طلبة لم يتم تحديث درجاتهم بـ «المنهل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

تعكف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم)، على النظر في إشكالية طلبة لم تحدّث درجاتهم على نظام «المنهل» في بعض المواد الدراسية، التي أدوا فيها امتحان «الإعادة أو التعويضي»، وبقيت درجاتهم من دون تحديث.

وتلقت المؤسسة عدداً من طلبات أولياء الأمور والطلبة الذين يدرسون في بعض المدارس الحكومية، وأخرى تطبق المنهاج الوزاري؛ إذ ركزوا على المطالبة بتعديل الدرجات في مواد سبق أن أدوا فيها اختبار «الإعادة أو التعويضي»، سواء لأعطال تقنية أو لتحسين درجاتهم، وحصولهم على درجات أعلى، ولكن لم تعدّل على النظام وفقاً للمستجدات، لتظل درجاتهم القديمة «الأقل» من دون تعديل.

وتضمن كل طلب مقدم «اسم الطالب ورقمه والصف والشعبة، والمادة محل طلب التعديل، والدرجة التي حصل عليها سابقاً، والجديدة المراد تحديثها على النظام «الأعلى»، وسبب التعديل، ما إذ كان لأسباب تقنية حالت دون حضوره الامتحان، أو لحدوث خطأ في أحد الأسئلة، وتوجيه المنسقين بحذف درجته، وغيرها من الأسباب.

وأكدت المؤسسة تشكيل لجنة مختصة، تنظر تباعاً في الطلبات الواردة، في هذا الشأن؛ حيث تتحقق من البيانات المرسلة لكل طالب، وتدقق عليها بعد التحقق منها، للبت فيها، واعتماد الدرجة الأعلى للطالب، في حال التأكد من أحقيته في ذلك، وفقاً للقرارات السابقة التي تخول الطلبة أحقية الحصول على الدرجة الأعلى في الاختبارات التعويضية والتحسين.

وأفادت بأنه سيخطر الطلبة وأولياء أمورهم بنتائج النظر في طلباتهم المقدمة، والقرارات التي ستتخذ في هذا الشأن، وتعديل المستحق منها على نظام «المنهل»؛ بحيث يستطيع كل طالب معرفة درجات تقويمه على النظام والتعديلات بشأنها، واعتماد الدرجات السابقة أو الجديدة.