صحيفة إسرائيلية: مصر قدمت مقترحاً لوقف إطلاق النار في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر قدمت مقترحًا لوقف إطلاق النار يبدأ في الساعة السادسة صباح الخميس المقبل، بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن القناة الثانية العبرية، فإن الفصائل الفلسطينية وافقت على الاقتراح فيما لم ترد بعد السلطات الإسرائيلية.

وفي الوقت ذاته، نقلت الصحيفة العبرية عن مسسول إسرائيلي قوله إنه ليس هناك أي توافق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، ما أدى إلى وقوع صدامات واشتباكات بين أهالي الحي والقوات الإسرائيلية.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، رداً على ما وصفته بانتهاك المسجد الأقصى وحقوق المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

ويشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وتستهدفه بقصف مدفعي.