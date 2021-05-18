5 عملات تستحوذ على 69% من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شبكة كوين ماركت كاب أن أكبر 5 عملات رقمية مشفرة من حيث القيمة السوقية تستحوذ على 68.9% من حجم السوق العالمي للعملات المشفرة.

ووفقا للبيانات في الرابعة والنصف عصر اليوم بتوقيت القاهرة، تستحوذ العملات الخمس على نحو 68.9% من حجم القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية المشفرة.

ووصل القيمة السوقية لهذه العملات إلى نحو تريليون و404.8 مليار دولار، في التوقيت المذكور، بينما وصلت القيمة السوقية لإجمالي سوق العملات المشفرة إلى نحو 2 تريليون و39.8 مليار دولار.

وتأتي عملة بيتكوين الرقمية على رأس العملات الخمسة بقيمة سوقية تبلغ نحو 813.2 مليار دولار وذلك رغم تراجعها من فوق تريليون دولار في الأيام الأخيرة، لتصل حصتها السوقية إلى نحو 39.9%.

وفي المركز الثاني تأتي عملة إثيريوم التي وصلت قيمتها السوقية إلى نحو 387 مليار دولار، لتصل حصتها السوقية إلى نحو 19%، ثم تأتي عملة بينانس كوين في المركز الثالث بقيمة سوقية وصلت إلى نحو 77.8 مليار دولار، لتصل حصتها من السوق إلى نحو 3.8%.

وجاءت عملة كاردانو الرقمية في المركز الرابع بقيمة سوقية وصلت إلى نحو 64.4 مليار دولار، لتصل حصتها السوقية إلى نحو 3.2%، ثم العملة المثيرة للجدل دوجكوين في المركز الخامس بقيمة سوقية نحو 62.5 مليار دولار بحصة نحو 3.1% من إجمالي السوق.