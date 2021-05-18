80 طن مساعدات مغربية عاجلة لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

استعدت السلطات المصرية بمعبر رفح البري لاستقبال معونة إنسانية مغربية كبيرة قادمة من المغرب الشقيق لتقديمها لقطاع غزة عبر الجانب المصري.

وقد وصلت إلى مطار قاعدة شرق القاهرة الجوي طائرتان تابعتان للقوات المسلحة الملكية المغربية تحملان 40 طنًا من المساعدات الإنسانية العاجلة الموجهة لفائدة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تنفيذًا لتعليمات العاهل المغربي محمد السادس.

وجاري نقل تلك المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وهذه المساعدات الإنسانية تضم 40 طنًا من المواد الغذائية و30 طن أدوية للعلاجات الطارئة و10 أطنان أغطية.